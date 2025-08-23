আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ আগস্ট ২০২৫)
ভোরে সিপিএলে সাকিবের অ্যান্টিগার ম্যাচ। দুপুরে টপ এন্ড টি–টোয়েন্টিতে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
সিপিএল
অ্যান্টিগা–গায়ানা
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টপ এন্ড টি–টোয়েন্টি সিরিজ
শিকাগো–হারিকেন্স একাডেমি
সকাল ৭–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ক্যাপিটাল টেরিটরি–স্টার্স একাডেমি
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ ‘এ’–স্ট্রাইকার্স একাডেমি
দুপুর ১–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার সিটি–টটেনহাম
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ–উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ব্রেন্টফোর্ড–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল–লিডস ইউনাইটেড
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দ্য হানড্রেড
নর্দার্ন সুপারচার্জার্স–ওভাল ইনভিন্সিবলস
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১
লন্ডন স্পিরিট–সাউদার্ন ব্রেভ
রাত ১১–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১
জার্মান বুন্দেসলিগা
পাওলি–বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২