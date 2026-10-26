আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ অক্টোবর ২০২৬)
ব্যালন ডি’অর আজ। কে পাবেন বিশ্বের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি, সরাসরি দেখতে চোখ রাখুন ব্যালন ডি’অরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও ডিএজেডএনে।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
টি-টুয়েন্টি
গ্লোবাল টি-টুয়েন্টি
রাত ৮টা ও ১টা, টি স্পোর্টস
ব্যালন ডি’অর
রেড কার্পেট
রাত ১২টা, ডিএজেডএন ও ব্যালন ডি’অর ওয়েবসাইট
মূল অনুষ্ঠান
রাত ২টা, ডিএজেডএন ও ব্যালন ডি’অর ওয়েবসাইট
লিগ আঁ
পিএসজি-লিওঁ
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২