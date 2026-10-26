খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ব্যালন ডি’অর আজ। কে পাবেন বিশ্বের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি, সরাসরি দেখতে চোখ রাখুন ব্যালন ডি’অরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও ডিএজেডএনে।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

টি-টুয়েন্টি

গ্লোবাল টি-টুয়েন্টি
রাত ৮টা ও ১টা, টি স্পোর্টস

ব্যালন ডি’অর

রেড কার্পেট
রাত ১২টা, ডিএজেডএন ও ব্যালন ডি’অর ওয়েবসাইট

মূল অনুষ্ঠান
রাত ২টা, ডিএজেডএন ও ব্যালন ডি’অর ওয়েবসাইট

লিগ আঁ

পিএসজি-লিওঁ
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

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