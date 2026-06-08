অবশেষ গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন জভেরেভ

অবশেষ গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন জভেরেভ
অবশেষে এল প্রতীক্ষিত সেই মহেন্দ্রক্ষণ। ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা উঁচিয়ে ধরলেন আলেকসান্দার জভেরেভ। আজ ফ্রেঞ্চ ওপেনের পুরুষ এককের ফাইনালে ইতালির ফ্লাভিও কোবোল্লিকে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই জার্মান তারকা। ৪১ বারের চেষ্টায় ২৯ বছর বয়সে প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন জভেরেভ।
কোর্ট ফিলিপ শাতরিঁয়েতে ৪ ঘণ্টা ১৬ মিনিটের এক ম্যারাথন লড়াই দেখল টেনিস বিশ্ব। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই জভেরেভ শেষ পর্যন্ত ৬-১, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৭ (৫/৭), ৬-১ গেমে জিতেছেন। ।
এই ঐতিহাসিক জয়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ জার্মানদের ৩০ বছরের খরা কাটালেন জভেরেভ। ১৯৯৬ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কিংবদন্তি বরিস বেকারের পর প্রথম জার্মান পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জেতার কীর্তি গড়লেন তিনি।
বিস্তারিত আসছে...