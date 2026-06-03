ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন সাবালেঙ্কা
তারকা-পতনের ফ্রেঞ্চ ওপেনে আরও একটি বড় নামের বিদায়। আসরের অন্যতম ফেবারিট এবং মেয়েদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ খেলোয়াড় আরিনা সাবালেঙ্কা কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেছেন।
বেলারুশের এই টেনিসকন্যাকে ৩-৬, ৭-৫, ৬-০ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন রাশিয়ার ডায়ানা শ্নাইডার।
গতবারের রানার্সআপ সাবালেঙ্কা একপর্যায়ে ৩-৬, ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকেই ম্যাচের গতিপথ সম্পূর্ণ বদলে যায়। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নামা ২৫তম বাছাই শ্নাইডার অবিশ্বাস্য এক প্রত্যাবর্তন ঘটান।
ম্যাচের শেষ ১৩টি গেমের মধ্যে ১২টিই জিতে নেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩-৬, ৭-৫, ৬-০ ব্যবধানের এক স্মরণীয় জয় তুলে নেন শ্নাইডার।এই হারে ক্যারিয়ারের প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন শিরোপা জয়ের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হলো বেলারুশের তারকা সাবালেঙ্কা।
এবারের নারীদের ড্রতে সাবালেঙ্কাই একমাত্র গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী তারকা হিসেবে টিকে ছিলেন। তাঁর এই বিদায়ের পর অষ্টম বাছাই রাশিয়ার মিরা আন্দ্রেভা এখন টুর্নামেন্টে টিকে থাকা শীর্ষ র্যাংকধারী খেলোয়াড়।
টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ে সাবালেঙ্কা বলেছেন, ‘আম গড়বড় করে ফেলেছি। শ্নাইডার সুযোগ লুফে নিয়ে দারুণ খেলেছে। দ্বিতীয় সেটের পর মানসিকভাবে আমি আর ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি। শেষ কবে আমি টানা ১০টি গেম হেরেছি তা আমার মনে নেই।’
ম্যাচ শেষে আবেগাপ্লুত শ্নাইডার বলেছেন, ‘সত্যি বলতে, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ও বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়, তাই আমি শুধু নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। প্রতিটি পয়েন্টের জন্য আমাকে লড়াই করতে হয়েছে।’
সেমিফাইনালে শ্নাইডারের মুখোমুখি হবেন পোল্যান্ডের কোয়ালিফায়ার মায়া চওয়ালিনস্কা। অন্য সেমিফাইনালে ইউক্রেনের ফর্মে থাকা ১৫তম বাছাই মার্তা কস্তিউকের মুখোমুখি হবেন মিরা আন্দ্রেভা।
এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে ছেলেদের এককে শেষ আটের আগেই বিদায় নেন নোভাক জোকোভিচ, ইয়ানিক সিনার। চোটের কারণে আগে থেকেই নেই কার্লোস আলকারাজ।