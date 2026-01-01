আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএলে আজ দুটি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি সিলেট ও ঢাকা, দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি রংপুর ও রাজশাহী। রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি ও টটেনহাম।
বিপিএল
সিলেট-ঢাকা
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
রংপুর-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
রেনেগেডস-সিক্সার্স
বেলা ১১টা, স্টার স্পোর্টস ২
হারিকেনস-স্করচার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
এলিমিনেটর (আবুধাবি-দুবাই)
রাত ৮-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস
এসএ টোয়েন্টি
জোবার্গ-ডারবান
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-লিডস
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
প্যালেস-ফুলহাম
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
সান্ডারল্যান্ড-ম্যান সিটি
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড-টটেনহাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২