আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএলের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ড শুরু আজ।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
৩য় রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
অ–১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র
বেলা ১-৩০ মি., র্যাবিটহোল
অস্ট্রেলিয়া–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ: চ্যালেঞ্জার
হারিকেনস-সিক্সার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
বিপিএল: ফাইনাল
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
২য় টি-টুয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টুয়েন্টি
কোয়ালিফায়ার ২
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ’
ইন্টার মিলান-পিসা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
বুন্দেসলিগা
সেন্ট পাউলি-হামবুর্গ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
লা লিগা
লেভান্তে-এলচে
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ