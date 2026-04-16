খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

পিএসএলে আজ দুটি ম্যাচ। রাতে আছে ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ।

পিএসএল

হায়দরাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

করাচি-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

মুম্বাই-পাঞ্জাব
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

ইউরোপা লিগ

সেল্তা ভিগো-ফ্রাইবুর্গ
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

নটিংহাম-পোর্তো
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

বেতিস-ব্রাগা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

অ্যাস্টন ভিলা-বোলোনিয়া
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

কনফারেন্স লিগ

আলকমার-শাখতার
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ফিওরেন্তিনা-প্যালেস
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৩

