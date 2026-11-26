আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ নভেম্বর ২০২৬)
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এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও শ্রীলঙ্কার ‘এ’ দল। চলছে অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ম্যাচ।
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
ভারত ‘এ’–শ্রীলঙ্কা ‘এ’
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ১
অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
উজবেকিস্তান–ইতালি
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
মরক্কো–স্পেন
রাত ৯টা, ডিএজেডএন
ইউরোপা লিগ
অলিম্পিয়াকোস–এসি মিলান
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
প্লজেন–বেনফিকা
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
জুভেন্টাস–ওমোনিয়া
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড–ভারত
আগামীকাল ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫