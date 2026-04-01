খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (০১ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ শুরু আজ। প্রথম দিনে স্বাগতিক থাইল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশের মেয়েরা। আছে আইপিএল ও পিএসএলের ম্যাচ।

বিশ্বকাপ বাছাই: প্লে-অফ

ইরাক-বলিভিয়া
সকাল ৯টা, ফিফা প্লাস

অ-২০ নারী এশিয়ান কাপ

চীন-ভিয়েতনাম
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

সাফ অ-২০ ফুটবল: সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ-নেপাল
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz

ভারত-ভুটান
রাত ৯-৩০ মি., ইউটিউব@sportzworkz

পিএসএল

হায়দরাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

লক্ষ্ণৌ-দিল্লি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

খেলা থেকে আরও পড়ুন