আজ টিভিতে যা দেখবেন (০১ এপ্রিল ২০২৬)
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ শুরু আজ। প্রথম দিনে স্বাগতিক থাইল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশের মেয়েরা। আছে আইপিএল ও পিএসএলের ম্যাচ।
বিশ্বকাপ বাছাই: প্লে-অফ
ইরাক-বলিভিয়া
সকাল ৯টা, ফিফা প্লাস
অ-২০ নারী এশিয়ান কাপ
চীন-ভিয়েতনাম
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
সাফ অ-২০ ফুটবল: সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ-নেপাল
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz
ভারত-ভুটান
রাত ৯-৩০ মি., ইউটিউব@sportzworkz
পিএসএল
হায়দরাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
লক্ষ্ণৌ-দিল্লি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২