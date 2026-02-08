আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তিনটি ম্যাচ। রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংল্যান্ড-নেপাল
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
শ্রীলঙ্কা-আয়ারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
হকি প্রো লিগ
চীন-নেদারল্যান্ডস (নারী)
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্পেন-বেলজিয়াম (নারী)
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-ম্যান সিটি
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
কোলন-লাইপজিগ
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
বায়ার্ন-হফেনহাইম
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
লা লিগা
আতলেতিকো-বেতিস
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ভ্যালেন্সিয়া-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি ‘আ’
সাসসুয়োলো-ইন্টার মিলান
রাত ১১টা, ডিএজেডএন