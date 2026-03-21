আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ মার্চ ২০২৬)

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও জাপান। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে চারটি ম্যাচ, সন্ধ্যায় ব্রাইটনের মুখোমুখি লিভারপুল।

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল: ফাইনাল

অস্ট্রেলিয়া-জাপান
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম-বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এভারটন-চেলসি
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিডস-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

বায়ার্ন-ইউনিয়ন
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫

