আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ মার্চ ২০২৬)
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও জাপান। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে চারটি ম্যাচ, সন্ধ্যায় ব্রাইটনের মুখোমুখি লিভারপুল।
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল: ফাইনাল
অস্ট্রেলিয়া-জাপান
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এভারটন-চেলসি
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিডস-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-ইউনিয়ন
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫