খেলা

ফ্রেমে ফ্রেমে বাইসাইকেল কিকে হামজার দর্শনীয় গোল

এ কী করলেন হামজা! বাইসাইকেল কিকে দর্শনীয় গোলের পর টিভি ধারাভাষ্যকারের মুখে বিস্ময়। ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন অবিশ্বাসের ঘোরে মাথায় হাত দিলেন। জাতীয় স্টেডিয়ামে হামজা চৌধুরীর চোখধাঁধানো গোলেই নেপালের বিপক্ষে সমতা আনে বাংলাদেশ। কিছুক্ষণ পর পেনাল্টি থেকে হামজার আরেকটি গোলে হাভিয়ের কাবরেরার দল এগিয়ে যায় ২-১ ব্যবধানে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ২–২ গোলে ড্র হয়েছে। স্মরণীয় মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হক
১ / ৬
হামজা চৌধুরীর উদ্দেশে উঁচু করে বল বাড়ান অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া।
২ / ৬
বাইসাইকেল কিক হামজার।
৩ / ৬
বল এগিয়ে যাচ্ছে নেপালের জালের দিকে।
৪ / ৬
গোল...!
৫ / ৬
গোলের পর হামজা যেন উড়তে চাইলেন, অবিশ্বাসের ঘোরে মাথায় হাত রাকিব হোসেনের।
৬ / ৬
হামজার সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে ছুটে আসেন বেঞ্চের সতীর্থরাও।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও দেখুন