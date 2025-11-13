ফ্রেমে ফ্রেমে বাইসাইকেল কিকে হামজার দর্শনীয় গোল

ফ্রেমে ফ্রেমে বাইসাইকেল কিকে হামজার দর্শনীয় গোল
এ কী করলেন হামজা! বাইসাইকেল কিকে দর্শনীয় গোলের পর টিভি ধারাভাষ্যকারের মুখে বিস্ময়। ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন অবিশ্বাসের ঘোরে মাথায় হাত দিলেন। জাতীয় স্টেডিয়ামে হামজা চৌধুরীর চোখধাঁধানো গোলেই নেপালের বিপক্ষে সমতা আনে বাংলাদেশ। কিছুক্ষণ পর পেনাল্টি থেকে হামজার আরেকটি গোলে হাভিয়ের কাবরেরার দল এগিয়ে যায় ২-১ ব্যবধানে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ২–২ গোলে ড্র হয়েছে। স্মরণীয় মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হক।
