আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ অক্টোবর ২০২৫)
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে আজ। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ম্যাচ।
৩য় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
২য় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট-৪র্থ দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
৩য় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ইউরোপা লিগ
লিওঁ-বাসেল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ইগলস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ফেনেরবাচে-স্টুটগার্ট
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
রোমা-প্লজেন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
নটিংহাম-পোর্তো
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২