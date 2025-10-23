খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে আজ। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ম্যাচ।

৩য় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

২য় ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট-৪র্থ দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

৩য় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ইউরোপা লিগ

লিওঁ-বাসেল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইগলস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ফেনেরবাচে-স্টুটগার্ট
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

রোমা-প্লজেন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

নটিংহাম-পোর্তো
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন