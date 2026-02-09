আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তিনটি ম্যাচ। রাতে অদম্য বাংলাদেশ টি-টুয়েন্টির ফাইনালে মুখোমুখি দুর্বার একাদশ ও ধূমকেতু একাদশ।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
স্কটল্যান্ড-ইতালি
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
জিম্বাবুয়ে-ওমান
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অদম্য বাংলাদেশ টি-টুয়েন্টি
দুর্বার-ধূমকেতু
সন্ধ্যা ৬টা, বিটিভি ও টি স্পোর্টস
হকি প্রো লিগ
নেদারল্যান্ডস-ইংল্যান্ড (পুরুষ)
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নেদারল্যান্ডস-ইংল্যান্ড (নারী)
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি ‘আ’
আতালান্তা-ক্রেমোনেসে
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন
রোমা-কালিয়ারি
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
লা লিগা
ভিয়ারিয়াল-এসপানিওল
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ