আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ চেলসি–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাচ। স্পেনে আছে কোপা দেল রের ফাইনাল।

আইপিএল

বেঙ্গালুরু-দিল্লি
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

হায়দরাবাদ-চেন্নাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

ব্রাদার্স-পিডব্লিউডি
বিকেল ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

পিএসএল

লাহোর-রাওয়ালপিন্ডিজ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রেন্টফোর্ড-ফুলহাম
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

লিডস-উলভস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

নিউক্যাসল-বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

টটেনহাম-ব্রাইটন
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

চেলসি-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

বুন্দেসলিগা

লেভারকুসেন-অগসবুর্গ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি টেন ১, সনি লিভ

হফেনহেইম-ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি টেন ১, সনি লিভ

কোপা দেল রে ফাইনাল

আতলেতিকো-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, ফ্যানকোড

