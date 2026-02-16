আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ বাঁচামরার ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া। রাতে লা লিগায় জিরোনার মাঠে খেলবে বার্সেলোনা।
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
শ্রীলঙ্কা ‘এ’-মালয়েশিয়া
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
আফগানিস্তান-আমিরাত
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংল্যান্ড-ইতালি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
লা লিগা
জিরোনা-বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি ‘আ’
কালিয়ারি-লেচ্চে
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন