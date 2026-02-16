খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ বাঁচামরার ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া। রাতে লা লিগায় জিরোনার মাঠে খেলবে বার্সেলোনা।

নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ

শ্রীলঙ্কা ‘এ’-মালয়েশিয়া
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

আফগানিস্তান-আমিরাত
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ইংল্যান্ড-ইতালি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

লা লিগা

জিরোনা-বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

কালিয়ারি-লেচ্চে
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন