আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ অক্টোবর ২০২৫)

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও আজ।

২য় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮–৩০ মি., টি স্পোর্টস

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

খুলনা-বরিশাল
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

আহমেদাবাদ টেস্ট-২য় দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

টেনিস

সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

২য় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-ফুলহাম
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

হফেনহাইম-কোলন
রাত ১২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

