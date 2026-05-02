আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ মে ২০২৬)

আজ টি–টুয়েন্টি খেলতে নামবে বাংলাদেশের ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দল। লা লিগার শীর্ষস্থানধারী বার্সেলোনা আর প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানধারী আর্সেনালের ম্যাচও আছে।

৩য় টি-টুয়েন্টি

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

৩য় নারী টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি, ইউটিউব/টি স্পোর্টস

লা লিগা

ওসাসুনা-বার্সেলোনা
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-ফুলহাম
রাত ১০-৩০ মি, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আইপিএল

চেন্নাই-মুম্বাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বুন্দেসলিগা

বায়ার্ন-হাইডেনহাইম
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি, সনি স্পোর্টস ২

