আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ জানুয়ারি ২০২৬)
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চতুর্থ রাউন্ড চলছে। অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে আজ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
৪র্থ রাউন্ড
সকাল ৬–৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
নারী টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
আয়ারল্যান্ড–নামিবিয়া
বেলা ১–১৫ মি., আইসিসি টিভি
নেদারল্যান্ডস–থাইল্যান্ড
বেলা ১–১৫ মি., আইসিসি টিভি
অ–১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–ইংল্যান্ড
বেলা ১–৩০ মি., র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১–৩০ মি., র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন–লিডস
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
জিরোনা–হেতাফে
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি ‘আ’
হেল্লাস–উদিনেসে
রাত ১–৪৫ মি., ডিএজেডএন