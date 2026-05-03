খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি হায়দরাবাদ ও পেশোয়ার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি ইউনাইটেড ও লিভারপুল। আছে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচও।

আইপিএল

হায়দরাবাদ-কলকাতা
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

গুজরাট-পাঞ্জাব
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

পিএসএল: ফাইনাল

হায়দরাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান ইউনাইটেড-লিভারপুল
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অ্যাস্টন ভিলা-টটেনহাম
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

এসপানিওল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

সাসসুয়োলো-এসি মিলান
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন

জুভেন্টাস-হেল্লাস
রাত ১০টা, ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-পার্মা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন