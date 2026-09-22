খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের ব্রোঞ্জপদকের ম্যাচে আজ সকালে পাকিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ। এরপর ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। সন্ধ্যায় আছে ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে।

এশিয়ান গেমস: নারী ক্রিকেট

বাংলাদেশ-পাকিস্তান (৩য় স্থান)
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

ভারত-শ্রীলঙ্কা (ফাইনাল)
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

একমাত্র টি–টুয়েন্টি

জাপান–ভারত
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

১ম ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৫-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

নারী চ্যাম্পিয়নস লিগ

বায়ার্ন-ম্যান সিটি
রাত ১০-৪৫ মি., ফ্যানকোড

আর্সেনাল-কাহা
রাত ১টা, ফ্যানকোড

রিয়াল মাদ্রিদ-পিএসজি
রাত ১টা, ফ্যানকোড

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