আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ নভেম্বর ২০২৫)
গুয়াহাটি টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে চেলসির মুখোমুখি বার্সেলোনা। ম্যানচেস্টার সিটি খেলবে লেভারকুসেনের বিপক্ষে।
গুয়াহাটি টেস্ট-৪র্থ দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
গালাতাসারাই-সেঁ জিলোয়াস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
আয়াক্স-বেনফিকা
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ম্যানচেস্টার সিটি-লেভারকুসেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
চেলসি-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
মার্শেই-নিউক্যাসল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫