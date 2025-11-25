খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

গুয়াহাটি টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে চেলসির মুখোমুখি বার্সেলোনা। ম্যানচেস্টার সিটি খেলবে লেভারকুসেনের বিপক্ষে।

গুয়াহাটি টেস্ট-৪র্থ দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

গালাতাসারাই-সেঁ জিলোয়াস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

আয়াক্স-বেনফিকা
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ম্যানচেস্টার সিটি-লেভারকুসেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

চেলসি-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

মার্শেই-নিউক্যাসল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

