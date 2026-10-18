খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
ছোট পর্দায় আজ জাতীয় ক্রিকেট লিগের চারটি ম্যাচ, পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় সিরিজ, গেবেখা টেস্টের প্রথম দিন ছাড়াও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও সোভিয়েত-পরবর্তী ইউরোপিয়ান ফুটবলের নানা রোমাঞ্চকর লড়াই।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–রংপুর

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ–ঢাকা

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা–চট্টগ্রাম

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রাজশাহী–বরিশাল

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ত্রিদেশীয় সিরিজ

পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা

বেলা ২টা, পিটিভি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

গেবেখা টেস্ট: ১ম দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা, ট্যাপম্যাড

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন–প্যালেস

সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

লিডস–ইউনাইটেড

সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

নটিংহাম–আর্সেনাল

রাত ৯–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ–সেভিয়া

রাত ১টা, ট্যাপম্যাড

সিরি আ

জুভেন্টাস–লাৎসিও

রাত ১২–৪৫ মি., বিগিন অ্যাপ ও জিফাইভ

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