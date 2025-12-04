খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (০৪ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট আজ, ব্রিসবেনে দিবারাত্রির টেস্টে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে ওমানের মুখোমুখি বাংলাদেশ।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট-৩য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

ব্রিসবেন টেস্ট-১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-ওমান
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আইএল টি-টোয়েন্টি

গালফ জায়ান্টাস-এমআই এমিরেটস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান ইউনাইটেড-ওয়েস্ট হাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

