আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)
অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট শুরু আজ। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশের যুবারা খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
অ্যাডিলেড টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-স্ট্রাইকার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
৪র্থ টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ
পিএসজি-ফ্ল্যামেঙ্গো
রাত ১১টা, ফিফা প্লাস
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫