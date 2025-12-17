খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট শুরু আজ। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশের যুবারা খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।

অ্যাডিলেড টেস্ট-১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

সিক্সার্স-স্ট্রাইকার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

৪র্থ টি-টোয়েন্টি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ

পিএসজি-ফ্ল্যামেঙ্গো
রাত ১১টা, ফিফা প্লাস

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-১ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন