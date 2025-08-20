আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ আগস্ট ২০২৫)
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের বাছাইপর্ব চলছে। আগামীকাল সকালে সিপিএলে মাঠে নামবে সাকিব আল হাসানের অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা।
টপ এন্ড টি–টোয়েন্টি
ক্যাপিটাল–শিকাগো
সকাল ৬–৩০ মি., টি স্পোর্টস
স্টারস–স্কর্চার্স
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস
রেনেগেডস–নেপাল
বেলা ১১–৩০ মি., টি স্পোর্টস
স্ট্রাইকার্স–শাহিনস
বেলা ৩–৩০ মি., টি স্পোর্টস
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ওয়েলশ–সাউদার্ন ব্রেভ
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
লন্ডন স্পিরিট–সুপারচার্জার্স
রাত ১১–৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
চ্যাম্পিয়নস লিগ: বাছাই
সেল্টিক–কাইরাত আলমাতি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
সিপিএল
অ্যান্টিগা–ত্রিনবাগো
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২