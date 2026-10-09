খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান একমাত্র টেস্ট শুরু আজ। ডারবানে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট। আছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা টি-টুয়েন্টি।

আবুধাবি টেস্ট: ১ম দিন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস

জাতীয় লিগ: সেকেন্ড ইলেভেন

রংপুর-সিলেট
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

বরিশাল-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ডারবান টেস্ট: ১ম দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১-৩০ মি., ট্যাপম্যাড

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

ব্রাদার্স–ফর্টিস
বেলা ২-৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফটিভি

বসুন্ধরা কিংস-ওয়ান্ডারার্স
বিকেল ৫-৩০ মি., ইউটিউব/বিএফএফটিভি

১ম টি-টুয়েন্টি

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, পিটিভি স্পোর্টস

২য় টি-টুয়েন্টি

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

ওয়ার্ল্ডস লিজেন্ডস ক্রিকেট

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

লা লিগা

মালাগা-এসপানিওল
রাত ১টা, টি স্পোর্টস

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