আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

ইয়ামালের স্পেন আজ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খেলবে বুলগেরিয়ার বিপক্ষেএএফপি

এশিয়া কাপ হকিতে আজ কাজাখস্তানকে হারালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সুযোগ পাবে বাংলাদেশ। রাতে আছে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ।

এশিয়া কাপ হকি

বাংলাদেশ-কাজাখস্তান
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ১

দক্ষিণ কোরিয়া-চীন
বিকেল ৫-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

ভারত-মালয়েশিয়া
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

২য় ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ৫

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-আরব আমিরাত
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব

কাজাখস্তান-ওয়েলস
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ২

জর্জিয়া-তুরস্ক
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

বুলগেরিয়া-স্পেন
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

স্লোভাকিয়া-জার্মানি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নেদারল্যান্ডস-পোল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩

ইউএস ওপেন

পুরুষ দ্বৈত সেমিফাইনাল
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

মেয়েদের একক সেমিফাইনাল
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

