খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ জুন ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

চণ্ডীগড়ে চলছে ভারত-আফগানিস্তান টেস্ট। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের আজ নবম রাউন্ডের ছয়টি ম্যাচ।

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

অগ্রণী ব্যাংক-টাইগার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব

মোহামেডান-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

আবাহনী-গাজী গ্রুপ
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

প্রাইম ব্যাংক-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

চণ্ডীগড় টেস্ট-৩য় দিন

ভারত-আফগানিস্তান
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

ফ্রান্স-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১-১০ মি., সনি স্পোর্টস ৫

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