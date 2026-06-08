আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ জুন ২০২৬)
চণ্ডীগড়ে চলছে ভারত-আফগানিস্তান টেস্ট। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের আজ নবম রাউন্ডের ছয়টি ম্যাচ।
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ
অগ্রণী ব্যাংক-টাইগার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব
মোহামেডান-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
আবাহনী-গাজী গ্রুপ
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
প্রাইম ব্যাংক-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
চণ্ডীগড় টেস্ট-৩য় দিন
ভারত-আফগানিস্তান
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
ফ্রান্স-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১-১০ মি., সনি স্পোর্টস ৫