আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ এপ্রিল ২০২৬)
দীর্ঘ সংস্করণের বিসিএল শুরু আজ। পিএসএলে আছে দুটি ম্যাচ। রাতে লা লিগায় আলাভেসের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।
বিসিএল
উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
পিএসএল
লাহোর-কোয়েটা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
মুলতান-রাওয়ালপিন্ডি
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
হায়দরাবাদ-দিল্লি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
লা লিগা
বিলবাও-ওসাসুনা
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ
রিয়াল মাদ্রিদ-আলাভেস
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-চেলসি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১