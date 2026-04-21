আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

দীর্ঘ সংস্করণের বিসিএল শুরু আজ। পিএসএলে আছে দুটি ম্যাচ। রাতে লা লিগায় আলাভেসের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।

বিসিএল

উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

পিএসএল

লাহোর-কোয়েটা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

মুলতান-রাওয়ালপিন্ডি
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

হায়দরাবাদ-দিল্লি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

লা লিগা

বিলবাও-ওসাসুনা
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ

রিয়াল মাদ্রিদ-আলাভেস
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-চেলসি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

