আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ নভেম্বর ২০২৬)
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বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। অনূর্ধ্ব–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলে আছে আর্জেন্টিনার ম্যাচ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ।
সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
ইকুয়েডর–দক্ষিণ কোরিয়া
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., ডিএজেডএন
উরুগুয়ে–ফ্রান্স
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি,, ডিএজেডএন
ডেনমার্ক–আর্জেন্টিনা
রাত ৯–৩০ মি., ডিএজেডএন
অস্ট্রেলিয়া–মোজাম্বিক
রাত ৯–৩০ মি., ডিএজেডএন
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
স্লাভিয়া প্রাগ–ভিয়ারিয়াল
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
সাবাহ–বার্সেলোনা
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ব্রুগা–লিভারপুল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
স্পোর্তিং–ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
লিল–বায়ার্ন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫