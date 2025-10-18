আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ অক্টোবর ২০২৫)
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ ও নিউজিল্যান্ড–ইংল্যান্ড টি–টোয়েন্টি সিরিজ আজ শুরু। রাতে লা লিগায় আছে বার্সেলোনার ম্যাচ।
১ম ওয়ানডে
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১–৩০ মি., নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস
১ম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড–ইংল্যান্ড
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
পাকিস্তান–নিউজিল্যান্ড
বিকেল ৩–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও পিটিভি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম–চেলসি
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার সিটি–এভারটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রিস্টাল প্যালেস–বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুলহাম–আর্সেনাল
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মান বুন্দেসলিগা
মাইনৎস–লেভারকুসেন
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
বায়ার্ন মিউনিখ–বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
লা লিগা
বার্সেলোনা–জিরোনা
রাত ৮–১৫ মি., রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো মাদ্রিদ–ওসাসুনা
রাত ১টা, রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ