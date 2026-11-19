আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ নভেম্বর ২০২৬)
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জোহানেসবার্গে বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের শেষ দিন আজ। শুরু হয়েছে নিউজিল্যান্ড–ভারত টেস্ট। আজ শুরু রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপও।
ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
বাংলাদেশ ‘এ’–হংকং
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ৫ম দিন
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৩য় দিন
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস