খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ফাইনাল আজ। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ।

অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-নেপাল
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

ফাইনাল (এআইইউবি-গণ বিশ্ববিদ্যালয়)
বেলা ২-৩০ মি., এটিএন বাংলা

বিগ ব্যাশ লিগ

রেনেগেডস-হিট
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

শারজা-গালফ
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান ইউনাইটেড-বোর্নমাউথ
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি আ

রোমা-কোমো
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

লা লিগা

ভায়েকানো-বেতিস
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

