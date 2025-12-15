আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ ডিসেম্বর ২০২৫)
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ফাইনাল আজ। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে নেপালের মুখোমুখি বাংলাদেশ।
অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-নেপাল
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
ফাইনাল (এআইইউবি-গণ বিশ্ববিদ্যালয়)
বেলা ২-৩০ মি., এটিএন বাংলা
বিগ ব্যাশ লিগ
রেনেগেডস-হিট
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
শারজা-গালফ
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড-বোর্নমাউথ
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি আ
রোমা-কোমো
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
লা লিগা
ভায়েকানো-বেতিস
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ