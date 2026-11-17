আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ নভেম্বর ২০২৬)
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জোহানেসবার্গে বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের মৌসুমের শেষ দিন আজ। সাফের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান।
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
ময়মনসিংহ–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ১ম দিন
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
শারজা টেস্ট: ৫ম দিন
আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে
বেলা ১২টা, ট্যাপম্যাড
সাফ ফুটবল: ফাইনাল
ভারত–পাকিস্তান
রাত ৮টা, বিটিভি ও টি স্পোর্টস
উয়েফা নেশনস লিগ
ডেনমার্ক–নরওয়ে
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ওয়েলস–পর্তুগাল
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
পোল্যান্ড–সুইডেন
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫