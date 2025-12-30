খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

বিপিএলে আজ সিলেট-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-রংপুর ম্যাচ। রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে আর্সেনাল, চেলসি, অ্যাস্টন ভিলা ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

বিপিএল

সিলেট-চট্টগ্রাম
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ঢাকা-রংপুর
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

থান্ডার-স্করচার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

৫ম নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি

ডারবান-জোবার্গ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-বোর্নমাউথ
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

নটিংহাম-এভারটন
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

আর্সেনাল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যান ইউনাইটেড-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন