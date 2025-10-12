আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ অক্টোবর ২০২৫)
জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টির ফাইনাল আজ, মুখোমুখি খুলনা ও রংপুর বিভাগ। লাহোরে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট। আছে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ।
দিল্লি টেস্ট-৩য় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
লাহোর টেস্ট-১ম দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, টেন ক্রিকেট ও এ স্পোর্টস
জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি: ফাইনাল
খুলনা-রংপুর
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস: ফাইনাল
সাংহাই মাস্টার্স
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ২
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
নেদারল্যান্ডস-ফিনল্যান্ড
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
ফ্যারো আইল্যান্ড-চেক
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫
রোমানিয়া-অস্ট্রিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ডেনমার্ক-গ্রিস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
লিথুয়ানিয়া-পোল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩
ক্রোয়েশিয়া-জিব্রাল্টার
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাই: আফ্রিকা
জাম্বিয়া-নাইজার
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
মিসর-গিনি বিসাউ
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
ঘানা-কমোরোস
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
মালি-মাদাগাস্কার
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
যুক্তরাষ্ট্র-মরক্কো
রাত ২টা, ফিফা প্লাস
নরওয়ে-ফ্রান্স
আগামীকাল ভোর ৫টা, ফিফা প্লাস