আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান। ব্রিসবেনে চলছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। আছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগও।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট-৪র্থ দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

ব্রিসবেন টেস্ট-২য় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

ব্রাদার্স-বসুন্ধরা কিংস
বেলা ২-৩০ মি., টি স্পোর্টস

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল

ড্র
রাত ১০-৪০ মি., ফিফা প্লাস

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ

স্পেন-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফ্রান্স-জার্মানি
বেলা ৩-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নেদারল্যান্ডস-আর্জেন্টিনা
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ভারত-বেলজিয়াম
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আইএল টি-টোয়েন্টি

নাইট রাইডার্স-ভাইপার্স
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

