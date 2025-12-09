আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ ডিসেম্বর ২০২৫)
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ মুখোমুখি ইন্টার মিলান ও লিভারপুল, বার্সেলোনা খেলবে ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে। ম্যাচ আছে বায়ার্নেরও।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
১ম টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংল্যান্ড-আয়ারল্যান্ড
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কাইরাত-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
বায়ার্ন-স্পোর্তিং
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
আতালান্তা-চেলসি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
ইন্টার মিলান-লিভারপুল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
বার্সেলোনা-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫