আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ নভেম্বর ২০২৬)
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নিউজিল্যান্ড–ভারত ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির মতো দল।
১ম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড–ভারত
সকাল ৮টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ফেনেরবাচে–লিভারপুল
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
এইকে এথেন্স–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
স্লাভিয়া প্রাগ–আর্সেনাল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
লাইপজিগ–ম্যান সিটি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
ডর্টমুন্ড–বেতিস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫