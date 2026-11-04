খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ নভেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
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নিউজিল্যান্ড–ভারত ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির মতো দল।

১ম ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড–ভারত
সকাল ৮টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ফেনেরবাচে–লিভারপুল
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

এইকে এথেন্স–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

স্লাভিয়া প্রাগ–আর্সেনাল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

লাইপজিগ–ম্যান সিটি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

ডর্টমুন্ড–বেতিস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

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