খেলা

আজ শুরু এশিয়ান গেমস

আশা সেই তিন খেলা নিয়েই

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
জাপানের আইচি-নাগোয়া শহর এবার এশিয়ান গেমসের আয়োজকএএফপি

এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের পদকের আশা এবার মূলত তিন খেলায়—ক্রিকেট, কাবাডি ও বক্সিং। অতীতে এ তিন খেলাতেই পদক জিতেছে বাংলাদেশ। এবারও এই তিন ডিসিপ্লিন থেকেই ভালো ফলের প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। এর বাইরে কাবাডি, ক্রিকেট, শুটিং ও আর্চারির পাশাপাশি উশু, জুডো ও কারাতেতেও সম্ভাবনা দেখছে তারা।

এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সাতটি পদক এসেছে কাবাডি থেকে। ক্রিকেটে এসেছে ছয়টি পদক, যার মধ্যে আছে বাংলাদেশের একমাত্র সোনার পদকও। বক্সিংয়ে বাংলাদেশের একমাত্র পদকটি এসেছিল ১৯৮৬ সালের এশিয়ান গেমসে। সেবার ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন মোশাররফ হোসেন। এখন পর্যন্ত সেটিই এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত কোনো ইভেন্টে একমাত্র পদক।

বক্সিংয়ে সেই পদকের ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে আনতে এবার রিংয়ে নামবেন সেলিম হোসেন ও উৎসব আহমেদ। আগামী সোমবার লড়াই শুরু হবে দুজনের। ২০২২ এশিয়ান গেমসে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত লড়েছিলেন সেলিম। সেবার অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হওয়ায় এবার সেই হতাশা কাটাতে চান তিনি। জাপান যাওয়ার আগে সেলিম বলেছেন, ‘গতবার পারিনি। অনেক দূর গিয়েও হেরে গেছি। এবার পদক নিয়েই ফিরতে চাই।’

উৎসবের জন্য এটি প্রথম এশিয়ান গেমস। অভিষেক আসরেই পদকের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। জানেন, কাজটা সহজ নয়। তবু শেষ পর্যন্ত লড়াই করার প্রত্যয় তাঁর, ‘লক্ষ্য অবশ্যই পদক জেতা। জানি, এটা সহজ হবে না। তারপরও পদকের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়ব।’

কিছু ইভেন্টের খেলা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে
এএফপি

আজ জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে ২০তম এশিয়ান গেমস। ক্রিকেট, হকি, ফুটবলসহ কয়েকটি খেলা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এবারের আসরে ৪৬ দেশের প্রায় ১১ হাজার অ্যাথলেট ৪৩টি খেলার ৭১টি ডিসিপ্লিনে অংশ নেবেন। বাংলাদেশ অংশ নেবে ২২টি খেলায়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বহরে আছেন ২৭৪ জন। এর মধ্যে খেলোয়াড় ১৮৭, কোচ ৩৭, কর্মকর্তা ৪৩, চিকিৎসক ৫ ও প্রেস অ্যাটাশে ২ জন।

মূল পর্বের প্রথম দিন আজ গেমসে রয়েছে বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল ও টেকবলের খেলা। এ তিনটির কোনোটিতেই বাংলাদেশ নেই। আগামীকাল ২০টি খেলায় অংশ নেবে বাংলাদেশ। সুইমিং, ব্যাডমিন্টন, হকি, কারাতে, শুটিং, টেবিল টেনিস ও উশুতে দেখা যাবে বাংলাদেশের অ্যাথলেটদের। ক্রিকেটেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। নারী ক্রিকেট দল ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ভারতের মুখোমুখি হবে। হকির মেয়েরা খেলবে চীনের বিপক্ষে।

হকিতে হারে শুরু করেছে বাংলাদেশ পুুরুষ হকি দল
বিওএ

হকিতে হারে শুরু

এশিয়ান গেমসে হার দিয়ে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ পুরুষ হকি দলের পথচলা। পুল ‘এ’-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে গতকাল ৫-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। এ নিয়ে এশিয়ান গেমসে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ছয় ম্যাচ খেলে ছয়বারই হারল বাংলাদেশ।

কাওয়াসাকি জুকো স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ার্টারে দক্ষিণ কোরিয়াকে ভালোভাবেই সামলেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আর প্রতিরোধ বজায় রাখতে পারেনি পিটার গেরহার্ডের দল। ২১ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে তিন গোল হজম করে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় বাংলাদেশ। তৃতীয় কোয়ার্টারেও একটি গোল খায় দলটি। ৩২ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান ৪-০ করেন ইয়াং জিহুন। ম্যাচের শেষ দিকে ৫৮ মিনিটে ফিল্ড গোল করে দক্ষিণ কোরিয়ার জয় আরও বড় করেন শিম জ্যা-ওন।

গোটা ম্যাচে বাংলাদেশের আক্রমণ খুব একটা ধারালো ছিল না। দু-তিনটি সুযোগ তৈরি করলেও সেগুলো কাজে লাগাতে পারেনি দলটি। বল দখলেও পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ—ম্যাচে তাদের দখলে ছিল ৩৫ শতাংশ বল। দুটি কর্নার পেয়েও সেখান থেকে গোল আদায় করতে পারেনি তারা। বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের বিপক্ষে।

আরও পড়ুন

এশিয়ান গেমসের অব্যবস্থাপনা: ৬ ঘণ্টা বিমানবন্দরে আটকা চীন-ভারতের অ্যাথলেটরা, কোরিয়ার ক্ষোভ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন