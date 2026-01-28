আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ জানুয়ারি ২০২৬)
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের শেষ দিন আজ। রাত ২টায় শুরু হবে ১৮টি ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চলছে কোয়ার্টার ফাইনাল।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
কোয়ার্টার ফাইনাল
সকাল ৬-৩০ মি. ও বেলা ২টা, সনি স্পোর্টস ১, ২ ও ৫
নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১-৩০ মি., র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
৪র্থ টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-কোপেনহেগেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
নাপোলি-চেলসি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
বেনফিকা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৩
পিএসজি-নিউক্যাসল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫