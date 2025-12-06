খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

জুনিয়র হকিতে স্থান নির্ধারণীর সেমিফাইনালে আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–২১ দল। অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলাও আছে।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট-৫ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

ব্রিসবেন টেস্ট-৩য় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ

নামিবিয়া-কানাডা

সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওমান-মিসর

দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অস্ট্রিয়া-চীন

বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বাংলাদেশ-দ. কোরিয়া

বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-আর্সেনাল

সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান সিটি-সান্ডারল্যান্ড

রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-চেলসি

রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লিডস-লিভারপুল

রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বেতিস-বার্সেলোনা

রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

বিলবাও-আতলেতিকো

রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন