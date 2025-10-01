খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ বার্সেলোনা-পিএসজি মহারণ। দুপুরে টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া।

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

খুলনা-রংপুর
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

টেনিস

সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫

১ম টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কারাবাগ-কোপেনহেগেন
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

সেঁ জিলোয়াস-নিউক্যাসল
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

আর্সেনাল-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

বার্সেলোনা-পিএসজি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

মোনাকো-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

