আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ সেমিফাইনাল আজ। বাংলাদেশের মেয়েরা বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে প্লে-অফ পর্বের ড্র আজ।
নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড
সকাল ৯-১৫ মি., আইসিসি টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল
আলকারাজ-জভেরেভ
সকাল ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
জোকোভিচ-সিনার
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
প্লে-অফ ড্র
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ১ ও উয়েফা
১ম টি-টুয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
বুন্দেসলিগা
কোলন-ভলফসবুর্গ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ
লাৎসিও-জেনোয়া
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন