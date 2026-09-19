আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ ব্রাইটনের মুখোমুখি আর্সেনাল। রাতে আছে বার্সেলোনার ম্যাচ। ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা টি-টুয়েন্টিও আছে।
এশিয়ান গেমস
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও রাজধানী
ব্রাইটন-আর্সেনাল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও রাজধানী
নটিংহাম-কভেন্ট্রি
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও রাজধানী
৩য় টি-টুয়েন্টি
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
লা লিগা
সেল্তা ভিগো-রেসিং
রাত ১০-৩০ মি., টি স্পোর্টস
সেভিয়া-বার্সেলোনা
রাত ১টা, টি স্পোর্টস