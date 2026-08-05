স্মার্টফোন কীভাবে ব্যবহারকারীর অবস্থান শনাক্ত করে
বর্তমানে ব্যবহৃত প্রায় সব স্মার্টফোনেই জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম প্রযুক্তি রয়েছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফোন ব্যবহারকারীর অবস্থান দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব। ফলে গাড়ি চালানোর সময় সঠিক পথ দেখানো থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে, তা জিপিএসের মাধ্যমে সহজে জানা যায়। জিপিএস প্রযুক্তি অনেক আগে থেকে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে স্মার্টফোন–নির্ভর বিভিন্ন সেবার বিস্তারের কারণে এর গুরুত্ব আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেড়েছে।
জিপিএস কী
গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) হলো একটি স্যাটেলাইটভিত্তিক হাইপারবোলিক নেভিগেশন সিস্টেম। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা একাধিক স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের সমন্বয়ে কাজ করে এই প্রযুক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারী অবস্থানভিত্তিক বিভিন্ন সেবা ব্যবহারের জন্য জিপিএসের ওপর নির্ভরশীল।
জিপিএস–সমর্থিত চিপগুলো মূলত পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলো থেকে পাঠানো সংকেত নিয়মিত সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে স্মার্টফোন, স্মার্টঘড়ি বা নেভিগেশন সুবিধাসম্পন্ন গাড়ির যন্ত্রে থাকা চিপগুলো দ্রুত ব্যবহারকারীদের সামনে অবস্থানসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করতে পারে।
স্মার্টফোন কীভাবে অবস্থান নির্ধারণ করে
স্মার্টফোনে থাকা জিপিএস প্রযুক্তিনির্ভর চিপ স্যাটেলাইট থেকে পাঠানো বেতারসংকেত ফোনে পৌঁছাতে কত সময় লেগেছে এবং স্যাটেলাইটটি কত দূরে রয়েছে, তা হিসাব করে। এরপর একাধিক উপগ্রহের তথ্য একত্র করে ব্যবহারকারীর সুনির্দিষ্ট অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ধারণ করে অবস্থানের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানিয়ে দেয়।
সূত্র: টেক২ ডটকম