স্মার্টফোনে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগের সুবিধা আনতে পারে স্যামসাং
নিজেদের নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন সিরিজ গ্যালাক্সি এস২৬ উন্মোচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে স্যামসাং। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সময়সূচি কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও স্যামসাংয়ের নতুন এই সিরিজ নিয়ে প্রযুক্তিবিশ্বে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। অনেকেরই ধারণা, গ্যালাক্সি এস২৬–এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগের সুবিধা যুক্ত করতে পারে স্যামসাং। তাঁদের দাবি, গ্যালাক্সি এস২৬ সিরিজে স্যামসাংয়ের নিজস্ব এক্সিনস ২৬০০ চিপসেট ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। এই চিপসেটের সঙ্গে যুক্ত নতুন মডেমে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভয়েস ও ভিডিও কল করার সক্ষমতা থাকতে পারে।
মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকলেও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগের সুবিধা আইফোন ১৪ সিরিজে প্রথম চালু করে অ্যাপল। এবার একই প্রযুক্তি নিজেদের ফ্ল্যাগশিপ ফোনে যুক্ত করতে পারে স্যামসাং। তবে এই সুবিধা সব বাজারে একসঙ্গে চালু হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। ধারণা করা হচ্ছে, যেসব অঞ্চলে গ্যালাক্সি এস২৬ সিরিজে এক্সিনস ২৬০০ চিপসেট ব্যবহার করা হবে, সেখানে সীমিত পরিসরে এই স্যাটেলাইট সুবিধা দেওয়া হতে পারে। যদিও বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবহারকারীর কাছে এটি অগ্রাধিকারমূলক ফিচার নয়, তবু ভবিষ্যতের যোগাযোগপ্রযুক্তির প্রস্তুতি হিসেবে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে স্যামসাং।
স্যামসাং বরাবরই বাজারে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের অগ্রগতি নজরে রাখে। বিশেষ করে অ্যাপলের নতুন প্রযুক্তি ও পণ্যের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলে। ভাঁজযোগ্য ফোন না থাকায় অতীতে অ্যাপলকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছে স্যামসাং। তবে প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৬ সালে অ্যাপল তাদের প্রথম ভাঁজযোগ্য আইফোন উন্মোচন করতে পারে।
অ্যাপলের আইফোনে স্যাটেলাইট যোগাযোগের সুবিধা দিয়ে থাকে গ্লোবাল স্টার। স্যামসাংকে এ ধরনের সুবিধা চালু করতে হলে কোনো স্যাটেলাইট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। এতে অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে গ্রাহকদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
সূত্র: নিউজ ১৮