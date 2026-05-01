উবারের হোটেলে বুকিং সেবা চালু
রাইড শেয়ারিং সেবার গণ্ডি পেরিয়ে ভ্রমণ খাতে বড় পরিসরে প্রবেশ করেছে উবার। নতুন এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের জন্য হোটেলে রুম ভাড়া নেওয়ার সুযোগ চালু করেছে উবার। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত ও খাবার কেনার পাশাপাশি ভ্রমণের সময় উবার অ্যাপ থেকেই হোটেলে রুম ভাড়া করা যাবে।
গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আয়োজিত ‘গো গেট’ অনুষ্ঠানে হোটেলে বুকিং সেবা চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, শুরুতে উবার ব্যবহারকারীরা বিশ্বজুড়ে সাত লাখের বেশি হোটেলে বুকিং দেওয়ার সুবিধা পাবেন। চলতি বছরের মধ্যেই স্টার্টআপ ভার্বোর ভ্যাকেশন রেন্টাল সুবিধাও উবার অ্যাপে যুক্ত করা হবে। ফলে ব্যবহারকারীরা হোটেলের পাশাপাশি বিকল্প আবাসনের সুযোগও পাবেন।
উবারের তথ্যমতে, ‘উবার ওয়ান’ সদস্যরা নির্দিষ্ট ১০ হাজার হোটেলে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন। পাশাপাশি প্রতিটি বুকিংয়ে ১০ শতাংশ পর্যন্ত উবার ক্রেডিট ফেরত দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে হোটেল বুকিংয়ের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ভয়েস বুকিং ও উন্নত অনুসন্ধানের সুবিধাও চালু করেছে উবার।
নতুন এসব সুবিধা চালুর পর উবারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) দারা খসরোশাহি জানিয়েছেন, উবার এখন আর কেবল রাইড শেয়ারিং অ্যাপ বা রাইড ও খাবারের জন্য আলাদা কোনো অ্যাপ নয়। এটি এমন একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মে রূপ নিচ্ছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা যাতায়াত, খাবার অর্ডার ও ভ্রমণসংক্রান্ত নানা সেবা একই জায়গা থেকে নিতে পারবেন।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ