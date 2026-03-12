অ্যান্ড্রয়েডে কাস্টম কলার আইডি কার্ড, লোকেশন শেয়ারিংয়ে নতুন সুবিধা

অ্যান্ড্রয়েডে কাস্টম কলার আইডি কার্ড, লোকেশন শেয়ারিংয়ে নতুন সুবিধা
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য একাধিক নতুন সুবিধা চালুর ঘোষণা দিয়েছে গুগল। প্রাথমিকভাবে সুবিধাগুলো অ্যান্ড্রয়েড ১১ থেকে পরবর্তী সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করা যাবে। শিগগিরই সুবিধাগুলো স্মার্টঘড়ির অপারেটিং সিস্টেম ওয়্যার ওএসেও যুক্ত করা হবে।
গুগলের তথ্যানুযায়ী, নতুন সুবিধাগুলোর মধ্যে কাস্টম কলার আইডি কার্ড এবং উন্নত লোকেশন শেয়ারিং ব্যবস্থা অন্যতম। কাস্টম কলার আইডি কার্ড সুবিধা ব্যবহারের জন্য কলদাতা ও কলগ্রহীতা উভয়ের ফোনেই গুগলের কলিং অ্যাপ মেইন ফোন অ্যাপ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কাস্টম কলার আইডি কার্ড সুবিধা চালুর পর কাউকে ফোন করলে কলগ্রহীতার যন্ত্রে একটি কাস্টম ‘কলিং কার্ড’ দেখা যাবে। এতে কলটি গ্রহণ করার আগেই কলদাতার পরিচয় সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া যাবে। মূলত পরিচিত ব্যক্তির ফোন সহজে শনাক্ত করার সুবিধা দিতেই এই সুবিধা চালু করা হয়েছে।
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের পছন্দমতো কলিং কার্ড সাজিয়ে নিতে পারবেন। এতে নিজের ছবি যুক্ত করা, নামের ফন্ট নির্বাচন করা এবং নামের রং পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে। প্রয়োজনে কলিং কার্ডটি শুধু পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে প্রদর্শন করা যাবে। অ্যাভাটার বা ইমোজি বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া না গেলেও ফোনের গ্যালারি থেকে ছবি নির্বাচন করা যাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে নির্দিষ্ট কোনো ছবি সংরক্ষণ করে সেটিকেই কলিং কার্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।
অ্যান্ড্রয়েডের লোকেশন ট্র্যাকিং সেবা ফাইন্ড হাবেও নতুন একাধিক সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়ে সরাসরি গুগল মেসেজেসের মাধ্যমে নিজের অবস্থান শেয়ার করা যাবে। এতে বার্তা প্রাপক ম্যাপে রিয়েল-টাইম প্রেরকের বর্তমান অবস্থান দেখতে পারবেন। লোকেশন শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান শেয়ার করার সময়সীমাও নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। নির্ধারিত সময় শেষ হলে বা ব্যবহারকারী নিজে বন্ধ করলে লোকেশন শেয়ারিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।
‘ফাইন্ড হাব’–এ ট্র্যাক করা কোনো বস্তুর অবস্থান বিমান সংস্থাগুলোর সঙ্গে শেয়ার করার সুবিধাও যুক্ত করেছে গুগল। ফলে হারিয়ে যাওয়া লাগেজ সহজেই খুঁজে পাবে বিমান সংস্থাগুলো। এ বিষয়ে চুক্তি করার জন্য ১০টির বেশি বিমান সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে গুগল।
সূত্র: ম্যাশেবল